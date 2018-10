Il comparto finanziario in Italia brillante (+3,84%)

settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

grande capitalizzazione

Banco BPM

UBI Banca

BPER

mid-cap

Banca MPS

Credem

Banca Ifis

small-cap

Banca Carige

Aedes

Banca Sistema

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 5,48 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 10.700,89, dopo un esordio a 10.507,09.Tra le azioni italiane adell'indice finanziario, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,05% sui valori precedenti.Effervescente, con un progresso del 5,85%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,72%.Tra leitaliane, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,24%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 7,58%.Decolla, con un importante progresso del 5,77%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 8,70%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 5,82%.Svettache segna un importante progresso del 5,21%.