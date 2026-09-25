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Borse europee positive, a Milano spunti sulle banche con focus sul risiko

La giornata

Commento, Finanza, Spread
Borse europee positive, a Milano spunti sulle banche con focus sul risiko
(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari inclusa, mentre il petrolio è in leggero calo dopo le notizie secondo cui i negoziatori statunitensi e iraniani a New York stanno valutando un percorso graduale per uscire dalla guerra che comporterebbe la riapertura dello Stretto di Ormuz.

Sul fronte geopolitico, gli incontri tra Xi e Trump a Washington hanno finora prodotto pochi risultati concreti, sebbene ulteriori dettagli potrebbero emergere oggi con la partenza di Xi dagli Stati Uniti, dato che spesso i resoconti ufficiali vengono diffusi al termine delle visite. Secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua, Xi ha sollecitato Trump a modificare la posizione ufficiale su Taiwan, passando dalla formula secondo cui gli USA "non sostengono" l'indipendenza a quella secondo cui gli USA vi "si oppongono".

Tra le banche centrali, in Svezia la Riksbank ha mantenuto invariato il tasso di riferimento all'1,75%, come ampiamente previsto, ma ha rivisto al rialzo la traiettoria dei tassi, che ora prevede un incremento prima della fine dell'anno. In Norvegia, la Norges Bank ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 4,50%; si è trattato di un rialzo dai toni leggermente dovish, poiché il comitato ha dichiarato di essere pronto a un ulteriore aumento del tasso, qualora fosse necessario. In Svizzera, la SNB ha mantenuto invariato il tasso di riferimento allo 0%, come ampiamente previsto.

Rimane alta l'attenzione sul settore bancario: il consiglio di amministrazione di MPS ha inserito all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 29 ottobre la votazione sulla fusione con Mediobanca; Credit Agricole e UniCredit hanno recentemente preso in considerazione un possibile intervento congiunto su Banco BPM nell'ambito di un piano che prevedrebbe un break-up della banca tra i due gruppi, ha scritto Reuters; Banca Ifis ha nominato Raffaele Zingone AD a seguito delle dimissioni di Frederik Geertma, dopo aver ricevuto da Banca d'Italia la "piena e incondizionata" autorizzazione alla fusione per incorporazione di illimity Bank, con l'Autorità che ha richiesto l'adozione di un piano di rimedio prudenziale e avviato due procedimenti sanzionatori.

Spunti anche nel settore infrastrutture, con il CdA di Trevi che ha giudicato non congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell'OPA volontaria totalitaria lanciata da Webuild e ha ritenuto l'offerta non conveniente per gli azionisti della società; intanto ICOP, l'altro pretendente su Trevi, ha siglato un accordo non vincolante per l'acquisizione del 51% di Ediltunnel.

Per quanto riguarda il debito, stasera è attesa la revisione del rating sovrano dell'Italia da parte di Moody's. Ieri sera il Tesoro italiano ha annunciato che venderà fino a 8 miliardi di euro di BTP e CCTeu in un'asta prevista per il 29 settembre.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,138. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.276,5 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 93,2 dollari per barile, in calo dell'1,49%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,06% a quota +93 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,51%.

Tra le principali Borse europee bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,66%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,47%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,28%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,09%, a 52.107 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 54.727 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,27%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, sostenuta STMicroelectronics, con un discreto guadagno del 3,25%. Buoni spunti su Prysmian, che mostra un ampio vantaggio del 2,86%. Ben impostata Banco BPM, che mostra un incremento del 2,47%. Tonica BPER Banca che evidenzia un bel vantaggio dell'1,71%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,12%. Sottotono Fincantieri che mostra una limatura dello 0,85%. Deludente Stellantis, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, LU-VE Group (+2,22%), Technoprobe (+2,04%), GVS (+1,62%) e Banca Generali (+1,57%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group, che ottiene -1,39%. Fiacca Pirelli, che mostra un piccolo decremento dell'1,23%. Discesa modesta per Banca Ifis, che cede un piccolo -1%. Pensosa Sanlorenzo, con un calo frazionale dello 0,99%.
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