Borse europee positive, a Milano spunti sulle banche con focus sul risiko

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari inclusa
, mentre il petrolio è in leggero calo dopo le notizie secondo cui i negoziatori statunitensi e iraniani a New York stanno valutando un percorso graduale per uscire dalla guerra che comporterebbe la riapertura dello Stretto di Ormuz.
Sul fronte geopolitico, gli incontri tra Xi e Trump a Washington hanno finora prodotto pochi risultati concreti
, sebbene ulteriori dettagli potrebbero emergere oggi con la partenza di Xi dagli Stati Uniti, dato che spesso i resoconti ufficiali vengono diffusi al termine delle visite. Secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua, Xi ha sollecitato Trump a modificare la posizione ufficiale su Taiwan, passando dalla formula secondo cui gli USA "non sostengono" l'indipendenza a quella secondo cui gli USA vi "si oppongono".
Tra le banche centrali
, in Svezia
la Riksbank ha mantenuto invariato il tasso di riferimento all'1,75%, come ampiamente previsto, ma ha rivisto al rialzo la traiettoria dei tassi, che ora prevede un incremento prima della fine dell'anno. In Norvegia
, la Norges Bank ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 4,50%; si è trattato di un rialzo dai toni leggermente dovish, poiché il comitato ha dichiarato di essere pronto a un ulteriore aumento del tasso, qualora fosse necessario. In Svizzera
, la SNB ha mantenuto invariato il tasso di riferimento allo 0%, come ampiamente previsto.
Rimane alta l'attenzione sul settore bancario
: il consiglio di amministrazione di MPS
ha inserito
all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 29 ottobre la votazione sulla fusione con Mediobanca
; Credit Agricole
e UniCredit
hanno recentemente preso in considerazione un possibile intervento congiunto su Banco BPM
nell'ambito di un piano che prevedrebbe un break-up della banca tra i due gruppi, ha scritto Reuters; Banca Ifis
ha nominato
Raffaele Zingone AD a seguito delle dimissioni di Frederik Geertma, dopo aver ricevuto da Banca d'Italia la "piena e incondizionata" autorizzazione alla fusione per incorporazione di illimity Bank, con l'Autorità che ha richiesto l'adozione di un piano di rimedio prudenziale e avviato due procedimenti sanzionatori.
Spunti anche nel settore infrastrutture
, con il CdA di Trevi
che ha giudicato non congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell'OPA volontaria totalitaria lanciata da Webuild
e ha ritenuto l'offerta non conveniente per gli azionisti della società; intanto ICOP
, l'altro pretendente su Trevi, ha siglato
un accordo non vincolante per l'acquisizione del 51% di Ediltunnel.
Per quanto riguarda il debito
, stasera è attesa la revisione del rating sovrano dell'Italia da parte di Moody's
. Ieri sera il Tesoro italiano ha annunciato
che venderà fino a 8 miliardi di euro di BTP e CCTeu in un'asta prevista per il 29 settembre.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,138. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.276,5 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 93,2 dollari per barile, in calo dell'1,49%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,06% a quota +93 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,51%. Tra le principali Borse europee
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,66%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,47%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,28%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,09%, a 52.107 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.727 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,43%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,27%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, sostenuta STMicroelectronics
, con un discreto guadagno del 3,25%. Buoni spunti su Prysmian
, che mostra un ampio vantaggio del 2,86%. Ben impostata Banco BPM
, che mostra un incremento del 2,47%. Tonica BPER Banca
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,71%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -1,12%. Sottotono Fincantieri
che mostra una limatura dello 0,85%. Deludente Stellantis
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, LU-VE Group
(+2,22%), Technoprobe
(+2,04%), GVS
(+1,62%) e Banca Generali
(+1,57%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group
, che ottiene -1,39%. Fiacca Pirelli
, che mostra un piccolo decremento dell'1,23%. Discesa modesta per Banca Ifis
, che cede un piccolo -1%. Pensosa Sanlorenzo
, con un calo frazionale dello 0,99%.