Segnali d'acquisto per Credem
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Composto ribasso per l'Istituto di credito, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, in flessione dello 0,29% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Credem ai prezzi attuali pari a 20,64 Euro, con stop loss individuato in area 20,1 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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