Banco BPM in cima al FTSE MIB dopo indiscrezioni su mosse UniCredit-Credit Agricole

(Teleborsa) - Banco BPM si posiziona in cima al FTSE MIB, in una giornata comunque positiva per l'intero settore bancario, dopo che sabato Il Sole 24 Ore ha scritto che c'è chi sostiene che tra UniCredit e Crédit Agricole siano ora in corso prove di dialogo per studiare un intervento congiunto sul dossier Banco BPM.



L'articolo ragiona sul fatto che - con Intesa Sanpaolo insieme a Unipol - BPER che muovono alla conquista di MPS- Mediobanca e la contromossa del Monte su Banco BPM e Banca Generali - in entrambi i casi grandi esclusi dal riassetto bancario sarebbero UniCredit e Crédit Agricole, che si vedrebbero superati dai maggiori competitor sul mercato bancario italiano.



Osservando che tra i due gruppi non c'è stata finora particolare sintonia, tanto che UniCredit sta smantellando la joint venture nell'asset management con Amundi (controllata da Agricole), viene suggerito che vecchi contrasti potrebbero ora essere accantonati alla luce del nuovo contesto competitivo.



Banco BPM si attesta a 16,26 euro, con un aumento del 3,57%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,39 e successiva a 16,78. Supporto a 16.

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