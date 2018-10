Il maltempo sferza l'Italia. Scuole chiuse, continua l'allerta della Protezione Civile

(Teleborsa) -. E' ancora allarme su tutta la Penisola. Attesida Nord a Sud e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo. Moltee anche nella Capitale. Quattro persone sono morte nel Crotonese per una frana.Ieri sera 28 ottobre, una tromba d'aria si è abbattuta sua (), causando il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo. L'allerta comunque rimarrà alta in molte regioni almeno fino alla mezzanotte, dicono dalla protezione civile.Al Nord, l'. Ieri 28 ottobre era stata chiusa dopo una frana sulla corsia Nord, poco prima del confine di stato. Per motivi di sicurezza era stata interrotta e poi riaperta anche la linea ferroviaria del Brennero.È stato chiuso, invece, il passo del Sempione che collega l'Ossola al Canton Vallese, a causa delle pessime previsioni meteo che prevedono per oggi neve e piogge abbondanti a cavallo tra il Vallese e le valli ossolane. Il traffico è interdetto per 24 ore, dalle 10 di stamane 29 ottobre sino a domani. 30 ottobre.