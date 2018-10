Il settore infrastrutture e impiantistica brillante (+2,84%), notevole balzo in avanti per Ansaldo

comparto beni industriali a Milano

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

FTSE MIB

Prysmian

CNH Industrial

Atlantia

listino milanese

Ansaldo

Gima Tt

Datalogic

Ftse SmallCap

Autostrade Meridionali

Beghelli

Reno De Medici

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 12 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 30.936,16, dopo un esordio a 30.393,85.Tra i titoli del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,78%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,47%.Buona performance per, che cresce dell'1,36%.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 9,14%.Effervescente, con un progresso del 6,75%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,34%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,22%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,60%.Decolla, con un importante progresso del 5,54%.