Vola l'indice delle società High Tech italiane (+5,27%)

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'Ilha aperto a quota 47.642,02, con un salto di 2.474,07 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,55%.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,62%.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,36%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 7,56%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,75%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,40%.