Scuola: non c'è traccia di assunzioni, promesse s'infrangono nella legge di Bilancio

(Teleborsa) - Non c’è traccia del "pacchetto" di 27.400 assunzioni di insegnanti a Ata che il, ha presentato in vista del prossimo anno scolastico: nella bozza modificata in questi giorni, pronta per essere presentata in Parlamento, non c’è traccia del provvedimento.Eppure,. Anche sulla base dei numerosi comunicati emessi da esponenti politici della maggioranza di governo.“Già 27 mila posti, ancorché negati, erano un numero esiguo - commenta- soprattutto dopo che dieci volte tanto era stato promesso di chi oggi ci governa. Ora bisogna essere seri o tacere. Perchée migliorare il servizio formativo che si offre nelle nostre scuole:. Servono i fatti, azzerando i numeri che fanno ormai paura, visto che la prossima estate - conclude il sindacalista - si potrebbe superare la quota record di 200 mila posti vacanti e disponibili solo tra il corpo insegnante".