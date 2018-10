TIM stringe i tempi su Persidera. Trattativa in esclusiva con Isquared

TIM

Rai Way

(Teleborsa) -ha deciso si proseguire in esclusiva con il fondo americanol'acquisto della società dei multiplex,La risoluzione per la cessione della sua quota del 70% nella joint venture, è arrivata dopo che l'amministratore delegato, insieme al comitato strategico ha esaminato il dossier. Non ha convinto, dunque, il rilancio migliorativo diper cui tifava Gedi che detiene il 30% di Persidera.ha messo sul piatto 240 milioni di euro per il 100% della società mentreera interessata solo alla rete che non avrebbe potuto acquistare per motivi di antitrust.ora, in virtù del suo diritto di prelazione, avrà due opzioni. La prima trattare con Isquared per restare in jv oppure rilevare la quota di TIM allo stesso prezzo offerto dal fondo (circa 168 milioni) per poi concludere l'operazione con Rai Way e provare a valorizzare meglio la partecipazione. L'obiettivo è concludere la vendita dientro la fine dell'anno.A Piazza Affari, il titolo di TIM sale dello 0,78%