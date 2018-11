Alitalia, Galli: il prestito ponte verrà probabilmente rinnovato

(Teleborsa) - Entro il 15 dicembre 2018dovrà restituire idi euro del prestito ponte che ha ricevuto dal Governo in attesa della maturazione di tempi e condizioni per definirne il futuro. Tale scadenza però potrebbe essere prorogata. Lo ha rivelato il sottosegretario allo Sviluppo economico,, durante la trasmissione Radio Anch'io su Radio Uno Rai."Credo che da qui a dicembre possa cambiare abbastanza poco", ma "bisognerà trovare una modalità per evitare problemi con l'Unione europea sul fronte degli aiuti di Stato", ha precisato Galli.Intanto ieri, 31 ottobre 2018, sono giunte due offerte vincolanti di Delta Airlines e Ferrovie dello Stato e una non vincolante di easyJet per la ex compagnia di bandiera . Ora i commissari provvederanno a esaminare in dettaglio la documentazione ricevuta e successivamente a trasmettere le proprie determinazioni al Ministero dello Sviluppo Economico.