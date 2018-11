Decreto Sicurezza, il Governo annuncia la fiducia in Senato

(Teleborsa) - Il Ministro per i Rapporti con il Parlamentoha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del. Si tratta della prima fiducia chiesta dal governo gialloverde, dopo quella ricevuta lo scorso 5 giugno in occasione del suo insediamento. La richiesta del Governo è arrivata dopo il parere positivo di ammissibilità della Presidenza del Senato, così come previsto dal nuovo regolamento di Palazzo Madama."Dopo mesi di lavoro, arriva il voto finale al Senato sul Decreto Sicurezza e immigrazione - ha scritto sul suo profilo facebook il vicepremier e ministro dell'Interno- ,. Un passo in avanti per la sicurezza non solo dei cittadini italiani ma anche dei tanti immigrati regolari e perbene che non devono essere mischiati con stupratori, scippatori, spacciatori, gente che non scappa dalla guerra ma che la guerra ce la porta in casa".. "Prendiamo atto che il nostro invito al Governo di non porre la fiducia non è stato accolto e questo ci impedisce di esprimere un voto favorevole al provvedimento", si legge in una nota del Gruppo.