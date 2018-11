PLC a Ecomondo e Key Energy racconta i piani di sviluppo in Italia e all'estero

PLC

(Teleborsa) -, società quotata alla Borsa di Milano e con un'attività oggi concentrata sul settore delle, racconta la suae lein occasione della presenza a, la grande esposizione che si svolge alla Fiera di Rimini.Teleborsa ha intervistato il Presidentee l'Amministratore delegatoIl Presidenteha ricordato la storia della nascita di PLC: ", dopo un'esperienza con i maggiori operatori del mercato elettrico internazionale e nazionale, ho deciso di, fatta di esperienza e di grandi sacrifici all'inizio, perché nascere come impresa in un posto come Napoli è più difficile che nascere in un posto come Milano, però"."Sono partito con 12 unità lavorative, abbiamo fatto un grosso lavoro,e abbiamo trovato subito il", ha sottolineato il manager, aggiungendo "quando mi sono reso conto che la società era cresciuta, abbiamo fatto il salto di qualità, l'azienda da padronale è passata a manageriale, abbiamo fatto investimenti soprattutto su uomini di valore e di spessore"."Oggi siamoin Borsa, un'azienda, un'azienda che ormai", ha affermato Esposito, citando la forte crescita anche in termini di personale, che dalla dozzina di unità del '96, ha racconta la presenza a Ecomondo e gli obiettivi di sviluppo: "Riteniamo di essere unanel settore delle, siamo nati come piccolo operatore ed oggi ci pregiamo di avere, nella progettazione, nella costruzione, nello sviluppo, nel financing di impianti"."Siamo a Ecomondo per dimostrare la nostra, che a nostro avviso vivrà una importantenei prossimi tre anni, e per comunicare anche a quelli che sono i nostri clienti principali ed ai nuovi che vogliamo catturare, che la società è in", ha affermato il manager di PLC."Stiamo perseguendo unche è quello di, quindi non solo eolico e fotovoltaico, ma anche altre fonti che sinora non sono state nel core business", ha dichiarato Scoppio, aggiungendo che l'intento è anche quello di "dimostrareche ci porterà a lavorare in molti mercati sia europei che extra-europei".L'AD ha ricordato ladi una società di diritto irlandese, con la quale PLC intende sbarcare con un'operazione disu molti mercati e che, dove la nostra presenza è storica e dove offriamo tantissima expertise,, dove stiamo vivendo una fase di sviluppo importante", ha detto Scoppio, ricordando un'altra operazione annunciata alcuni giorni fa a Dubai.L'AD di PLC ha poi citato ilfra i mercati interessanti e tutti idove l'obiettivo è quello di consolidare la presenza della società.