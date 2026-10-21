OPA PLC, le adesioni salgono al 22,1%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC , risulta che oggi, 21 ottobre, sono state presentate 19.454 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 1.524.397, pari al 22,179% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 28 settembre e si concluderà il 23 ottobre 2026, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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