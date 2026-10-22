OPA PLC, le adesioni salgono al 23,1% nel penultimo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi, 22 ottobre, sono state presentate 65.932 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 1.590.329, pari al 23,139% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 28 settembre e si concluderà il 23 ottobre 2026, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
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