Andamento negativo per il comparto finanziario in Italia (-0,98%), flessione scomposta per Brioschi

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 10.779,09, in calo dello 0,98% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 355,24, dopo aver avviato la seduta a 357,33.Tra le azioni italiane adell'indice finanziario, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,53%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,12%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,75% sui valori precedenti.Sensibili perdite per, in calo del 2,29%.In apnea, che arretra del 2,14%.