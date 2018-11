Aeroporto Genova partecipa alla 143esima edizione della IATA Slot Conference

(Teleborsa) - C’è anche l'Aeroporto di Genova alla 143esima edizione della IATA Slot Conference in corso a Madrid. Il summit, organizzato dalla IATA (International Air Transport Association) ha preso il via oggi 13 Novermbre e proseguirà fino a venerdì 16 Novembre.La IATA Conference è uno dei più importanti momenti di incontro tra gli specialisti del settore aereo di tutto il mondo. L’evento attrae più di 1.100 delegati di compagnie aeree, 75 aeroporti e altrettanti tra sponsor ed espositori. L’obiettivo della conferenza è quello di ottenere la miglior programmazione possibile degli orari dei voli da offrire ai propri clienti.Il Cristoforo Colombo partecipa alla IATA Slot Conference con uno stand dedicato alle bellezze della Regione e ai numeri del turismo, del business e delle crociere. Obiettivo dell’Aeroporto di Genova: evidenziare ai vettori i numeri e le opportunità del territorio che fa riferimento allo scalo ligure, puntando ad attrarre nuovi vettori e a incrementare l’offerta dello scalo in termini di rotte, frequenza dei voli e sedili in vendita.: i rappresentanti del Cristoforo Colombo regaleranno a tutti gli ospiti dello stand un vasetto di pesto, grazie alla sponsorship di Pesto Rossi, e brochure dedicate alle bellezze della nostra regione fornite dall’Agenzia In Liguria.