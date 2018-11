Il Governo apre a integrazione rete TIM/Open Fiber. Attesa per CdA su nomina CEO

TIM

(Teleborsa) - Il governo apre la strada alla, mentre il mercato distratto sì interroga sullache si conoscerà domenica 18 novembre dopo il CdA.È stato presentato infatti un, a firma del relatore, il senatore M5S, istituisce una serie diin fibra sul modello di quelli della rete elettrica in capo aIl sistema di fatto spingerà allacontrollata da cassa depositi e prestiti ed, attraverso un(RAB), cioè attraverso la fissazione di un regime tariffario definito proprio come quello in vigore per le reti elettriche.Il sistema deldi fatto, garantendo ricavi e utili predefiniti ed incentivando quindi l'aggregazione della rete. Le tariffe saranno infatti fissate tenendo conto anche del, dei livelli occupazionali della newco così creata e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali.L'emendamento presentato dispone cheattraverso la consueta attività di vigilanza e la fissazione del RAB e che l'aggregazione della rete possa avvenire solo in capo ad unL'emendamento arriva a 2 giorni dal CDA di Telecom , dopo le dimissioni di Amos Genish. Fra i papabili si sono già fatti i nomi dell' ex braccio destro di Marchionne,, e del commissario di Alitalia,. Nelle ultime ore e poi spuntato anche il nome dell'ex numero uno di Telefonica Espana,