Enel alza la posta sugli utili nel nuovo Piano Industriale

Enel

(Teleborsa) - Massimizzare le opportunità create dalla transizione energetica e ridurre al minimo i rischi associati a fattori non prevedibili. Sono questi i due obiettivi primari delTra gliunanel 2021.L'ordinario è visto in aumento da 16,2 miliardi dell'esercizio in corso ai 19,4 miliardi di fine Piano (con una crescita media annua del 6%). Ilsi manterrà al 70% con undi 0,32 euro nel 2019, 0,34 euro nel 2020 e 0,36 euro nel 2021, con una crescita media annua del 9%.Quanto alla crescita industriale, il Gruppo prevedenell’arco del Business Plan. Di questi, 16,5 miliardi saranno destinati all'asset development, 4,8 miliardi ai clienti, 6,2 miliardi all'asset management. La, in particolare, aprirà la strada alla creazione di valore, con le rinnovabili che dovrebbero generare un incremento cumulato dell’Ebitda di 1 miliardo di euro tra il 2018 e il 2021. Il(il 40% andrà alle Reti, il 5% al Retail, il 4% al sostegno della crescita di Enel X e il 9% alla generazione Termoelettrica).Nel 2021 si prevede che il 62% dell’energia generata dal Gruppo Enel sia a zero emissioni, rispetto al 48% stimato nel 2018", si legge nel Piano.Previsto poi un piano di efficienza operativa che ha come obiettivo la"La solidità del piano 2019-2021 ci consente die di introdurre nuovi e più ambiziosi obiettivi per il 2021. La validità di questa strategia si tradurrà, per la prima volta, in un. Siamo fiduciosi e motivati nel proseguire il nostro percorso di crescita nel futuro" ha commentato l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel,Ottima l'accoglienza del mercato: le azioni Enel sono le uniche tra le blue-chip del listino milanese a mostrare un rialzo consistente (+1,97%).