Pirelli acquista e annulla bond 2023 per 17,6 miliardi di euro

Pirelli

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Con riferimento all’annunciato programma di riacquisto parziale del prestito obbligazionario denominato "Pirelli & C. S.p.A. €600,000,000 1.375 per cent. Guaranteed Notes due 25 January 2023" fino a massimi nominali 50 milioni di euro,rende noto di averLe obbligazioni sono state acquistate daInternational, su mandato di Pirelli, nel periodo 31 ottobre - 15 novembre 2018 a un prezzo medio di circa 96,149% per obbligazione. Il programma di acquisto parziale delle obbligazioni - come già reso noto al mercato – si protrarrà fino al prossimo 14 dicembre, fatta salva la chiusura anticipata in caso di raggiungimento dell’importo massimo previsto.Conseguentemente, ilalla data della presente comunicazione è pari a