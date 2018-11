Italia, spesa pubblica più alta della media europea

(Teleborsa) - La spesa pubblica italiana secondo i più recentidisponibili, ossia quelli relativi al 2016, è pari al 49,1% del PIL. In Europa spendono più di noi in rapporto al reddito nazionale lordo solamente la Francia (56,4%), la Finlandia (55,9%), la Danimarca (53,6%), il Belgio (53%), l’Austria (50,3%) e la Svezia (49,7%).(43,9%), della Spagna (42,2%), del Regno Unito (41,4%) e dell’Irlanda (27,3%). Il dato italiano inoltre supera di 4,5 punti percentuali quello medio europeo (44,6%).E' la fotografia scattata dal Centro Studi Impresa Lavoro secondo cui esaminando la spesa pubblica in percentuale al PIL suddivisa per funzioni emerge che, in particolare il 16,3% del PIL.Il 7,9% del Prodotto Interno Lordo è, invece, dedicato ai servizi pubblici generali quindi ad esempio all'amministrazione e al funzionamento di organi esecutivi e legislativi. Il 6,9% viene speso per il capitolo, il 4,7% per altra spesa sociale (escluse le pensioni), il 3,9% per l’istruzione così come per gli affari economici, l’1,9% per, e infine l’1,3% per lainvece rispettivamente a voci come la protezione dell’e infine eventi ricreativi, cultura e religione. Va tenuto presente che per quanto riguarda l’Italia ogni punto percentuale di PIL corrisponde a un valore pari a circa 16 miliardi di euro.