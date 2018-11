Manovra bocciata da Bruxelles. La parola agli Stati membri

Spread

(Teleborsa) - ": ci confronteremo con Juncker sabato sera, spero in un confronto costruttivo. Rivedremo le rispettive posizioni e valuteremo come andare avanti". Così il Presidente del Consiglio,, dopo la formalizzazione della bocciatura del bilancio tricolore da parte della Commissione europea arrivata oggi, 21 novembre.Conte si è detto"ma la risposta èche fanno bene all'Italia e all'Europa. Confido di poter convincere tutti sulla validità di queste riforme", ha spiegato ai giornalisti, ricordando che "".Anche il Vice Premier e Ministro dell'Internoha detto la sua sul giudizio dell'Esecutivo comunitario: "E' arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale.. Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono convinto" ha dichiarato.Intanto alla bocciatura formale si sono aggiunti i. "Il passo di oggi è la logica e inevitabile conseguenza della decisione presa dalle autorità italiane di non modificare la bozza di bilancio" ha affermato il Commissario Ue agli affari economici. "Questo, perché ora".Da rilevare che Olanda e Austria hanno già fatto sapere che appoggeranno l'apertura della procedura di infrazione "In una situazione di debito molto alto, l'Italia sta essenzialmente pianificando una spesa aggiuntiva significativa, invece della necessaria prudenza di bilancio. Inoltre, voglio dire che, anzi, possibilmente il contrario" ha dichiarato invece il vice Presidente della Commissione europeaSecondo Dombrovskis "il debito italiano rimarrà attorno al 131% per i prossimi due anni. Non vedo come perpetrare questa vulnerabilità potrebbe aumentare la sovranità economica. Invece, credo che. Con quello che il Governo italiano ha messo sul tavolo, vediamo un rischio che il Paese cammini nel sonno verso l'instabilità. Spero che questo rischio sia evitato" ha poi aggiunto.