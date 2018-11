(Teleborsa) - L'è ricerca e questa offre numerose opportunità per il futuro, perche cambieranno il modo di vivere e lavorare, anche se oggi sono ad uno stadio embrionale. Al FPT Tech Day 2018, Teleborsa ha intervistato, che ha parlato degli sviluppi delle innovazioni nell'ambito del gruppo."Noi partiamo dal concetto che, capendo le, ci sonoche queste offrono", ha affermato il capo dell'unità di sviluppo delle tecnologie 4.0."Stiamo vedendo che ci sono tantissime opportunità per i nostri collaboratori e per", ha affermato Ommeslag, aggiungendo "per noi è molto importante partire con un programma di questo tipo"."Noi siamo già partiti sudiversi, per il prossimo anno ci sono altri progetti che vengono lanciati, e stiamo lavorando su"."Stiamo facendo dei progetti per meglio capire quali saranno gli aspetti più importanti di queste tecnologie, per poi partire con una tecnologia che si focalizza proprio su queste cose".