G20 Argentina, vertice USA-Russia si terrà come programmato

(Teleborsa) -. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, smentendo le notizie circolate negli ultimi giorni, secondo cui l'incontro Russia-USA sarebbe saltato."I preparativi proseguono, l'incontro è stato concordato, non abbiamo altre informazioni dalle nostre controparti statunitensi", ha detto il portavoce.Il Presidente americanoche il vertice fra la Casa Bianca ed il Cremlino, in seguito all'atteggiamento tenuto da Mosca nei confronti dellaTutto era iniziato domenica scorsa per uno, al largo della, e del ferimento di alcuni marinai ucraini da parte della milizia russa. L'accaduto ha spinto il Parlamento ucraino a istituire temporaneamente laai confini con la Russia per 30 giorni, provocando unae, di rimando, ad uno stato di pre-allarme degli Stati Uniti, che hanno offerto il proprio supporto al Presidente ucraino Poroshenko. Infruttuosa l'operazione di mediazione condotta dall'UE capitanata dalla Germania.