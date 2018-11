Carige, emesso bond subordinato Tier2

Banca Carige

(Teleborsa) -hae, nel quadro di un accordo appositamente stipulato con lo Schema Volontario d’Intervento (SVI),: 318,2 milioni sottoscritti direttamente tramite lo SVI la cui Assemblea si è riunita in data odierna deliberando favorevolmente, e 1,8 milioni tramite"La Banca ringrazia lo SVI, e tutte le banche che hanno aderito, per il supporto ricevuto per la finalizzazione di una operazione fondamentale che assicura a Banca Carige il rispetto dei ratio patrimoniali prescritti e le consente così di tornare a concentrarsi sulla clientela e sullo sviluppo delle relative attività", dichiara l'Istituto ligure in una nota ricordando poi che, e fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione di Carige darà esecuzione all’aumento di capitale,(sia azionisti sia altri investitori). In caso di richieste superiori a 80 milioni di euro sarà possibile ridurre la quota sottoscritta dallo SVI.(100% del valore nominale). Le obbligazioni avranno cedola a tasso fisso pari al 13% e gli interessi saranno pagati esclusivamente in denaro. La durata è prevista in 10 anni.