Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:24
25.119 -0,31%
Dow Jones 20:24
48.365 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: scambi in positivo per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Bene la banca con sede a Desio, con un rialzo del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco di Desio e della Brianza evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito tricolore rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Banco di Desio e della Brianza mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,43 Euro. Rischio di discesa fino a 9,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```