Banco BPM esercita l’opzione di rimborso sul Tier 2 da 350 milioni in scadenza 2031

Finanza
(Teleborsa) - Banco BPM ha deciso di esercitare il diritto di rimborso anticipato del prestito subordinato Tier 2 da 350 milioni di euro, emesso il 14 dicembre 2020 con scadenza gennaio 2031 e callable a gennaio 2026.

Il titolo, collocato presso investitori istituzionali, verrà richiamato alla pari il 14 gennaio 2026, con riconoscimento degli interessi maturati fino alla data di rimborso, in conformità alle Terms and Conditions di diritto italiano.

La banca ha ottenuto l’autorizzazione dell’Autorità competente al richiamo del titolo, come previsto dalla normativa bancaria vigente. A seguito dell’operazione, il prestito sarà cancellato e delistato dalla Borsa del Lussemburgo.

Il titolo è identificato dall’ISIN XS2271367315 ed è parte della gestione proattiva della struttura del capitale del gruppo.
