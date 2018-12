Ryanair farà volare 600mila passeggeri su Pescara

Ryanair

(Teleborsa) -ha lanciato oggi, 6 dicembre 2018, la sua programmazione per l'estate 2019 dache includerà, novità dell’inverno confermata anche per la stagione estiva, e, entrambe operate con doppia frequenza settimanale. L'offerta invernale di Ryanair dall'Aeroporto d'Abruzzo prevede invece 6 rotte, tra cui le due nuove per Bucarest e Praga, sempre con frequenza bisettimanale, come pure Malta. Con un totale di 11 rotte estive e 6 invernali, e 6 destinazioni in coincidenza via Milano Bergamo (Atene, Berlino, Budapest, Ibiza, Madrid e Manchester),, con una crescita del 20% su base annua.