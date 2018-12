Macron alla Francia: "Rabbia giusta. Misure già queste settimana"

(Teleborsa) -. Con queste paroleha commentato le agitazioni dei gilet gialli che hanno portato a episodi di estrema violenza nelle ultime settimane., ha affermato il Presidente francese in un discorso alla Nazione programmato per questa sera, 10 dicembre 2018, aggiungendo "ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri"., ha assicurato Macron, citando fra le misure in programmaal mese a partire dal 2019, ladegli straordinari e dei bonus di fine anno per i lavoratori, eche guadagnano meno di 2.000 euro al mese. Queste solo alcune delle misure del pacchetto "shock" che l'Eliseo sta preparando, in aggiunta all'abolizione della tassa sulla benzina già annunciata in precedenza., che secondo il Presidente aiuterà a creare posti di lavoro.Macron ha parlato di un, nella riunione a porte chiuse con i corpi intermedi dello Stato (funzionari di Stato, sindacati, esponenti dell'imprenditoria), non svelando ulteriori dettagli sulle misure che intende attuare, ma lasciando presagire un passo indietro sulla grande stagione delle riforme attuate in questi 18 mesi di mandato.