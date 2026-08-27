Bellini Nautica, controllata Bellini Yacht amplia rete internazionale con nuove partnership in Francia e USA

(Teleborsa) - Bellini Nautica comunica che la controllata Bellini Yacht, società riferibile alla linea di business del Gruppo Bellini dedicata alla produzione di imbarcazioni di lusso, ha sottoscritto un nuovo accordo di partnership in Francia e Stati Uniti per l'ampliamento della propria rete di dealer internazionali.



Bellini Yacht espande così la propria rete internazionale con la nomina di Pascal Villanova Ets quale concessionario esclusivo per Saint-Tropez e la regione del Var in Francia, nonché il rafforzamento della propria presenza negli Stati Uniti in collaborazione con James Carter Yachting.

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