Milano 11:53
52.632 -0,48%
Nasdaq 26-ago
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Dow Jones 26-ago
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Prezzi produzione Francia (YoY) in luglio

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Prezzi produzione Francia (YoY) in luglio
Francia, Prezzi produzione in luglio su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +2,8%.
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