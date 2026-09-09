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Produzione industriale Francia (MoM) in luglio

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Produzione industriale Francia (MoM) in luglio
Francia, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,2%).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
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