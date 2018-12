Aeroporto Trapani, grido d'allarme a Regione Sicilia per riduzione voli. Entro il 15 gennaio nomina Dg Airgest

(Teleborsa) -. In occasione dell’ultima riunione dell’anno del Consiglio di amministrazione della società di gestione dello scalo Florio, presieduto da Paolo Angius, è stato annunciato cheSalutata Elena Ferraro, che ha rassegnato le dimissioni da Consigliere dopo nove mesi di impegno nell’esecutivo di Airgest,. Il giorno precedente la riunione del CdA di Airgest,Un documento che non si limita a sottolineare le preoccupazioni perqualora lo scalo di Trapani non riesca ad aprire collegamenti profittevoli per lo sviluppo del movimento passeggeri.. I Sindaci del territorio trapanese chiedono perciò di garantire pari dignità a tutti i bacini afferenti gli aeroporti coinvolti."Al fine di superare– aggiungono i Sindaci nel documento - apparein grado di collegare in maniera comoda, capillare e non eccessivamente onerosa la provincia di Trapani, non soltanto con lo scalo di Birgi, ma anche con l’aeroporto Falcone-Borsellino.Le richieste attengono in particolare al, e alla possibilità di favorire la liberalizzazione dei servizi di collegamento mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale,Si sottolinea, per effetto della drastica riduzione dei flussi turistici causata dale dall’assenza di un’adeguata politica di promozione territoriale.E in riferimento ai fondi regionali posti a base della gara, recentemente celebrata, per "l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell`ambito territoriale afferente l’aeroporto civile Vincenzo Florio di Trapani Birgi”,in modo da determinare un incremento delle presenze turistiche su questo territorio.