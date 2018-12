Lavoro, nel terzo trimestre 2018 lieve calo dell'occupazione

(Teleborsa) - Dopo mesi di crescita consecutiva nel terzo trimestre del 2018 si osservanche se “gli effetti di trascinamento consentono comunque di registrare ancora una crescita a livello tendenziale, seppur rallentata rispetto al recente passato”. Sono queste le conclusioni contenute nellapubblicata da Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e AnpalUn quadro in cui le dinamiche del mercato del lavoro “risultano allineate a quelle del Pil, anche esse contraddistinte da undopo quattordici trimestri di espansione e da unrallentato in confronto al periodo precedente”.Dal lato dell’offerta, che include tutte le forme di lavoro autonomo e alle dipendenze, nel terzo trimestre 2018 l’occupazione stimata al netto degli effetti stagionali sulla base della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat è pari a, ancora in crescita su base annuama in lieve diminuzione rispetto al trimestre precedenteA ciò si associa laAndamenti che si riflettono nell’aumento tendenziale (+0,5 punti) e nella stabilità congiunturale del tasso di occupazione, nel calo su base annua e trimestrale del tasso di disoccupazione (-1,2 e -0,5 punti rispettivamente) e nella crescita del tasso di inattività (+0,3 e +0,4 punti). Neiil) rimane ai livelli pre-crisi, vicino al valore massimo del secondo trimestre 2008 (58,8%), e ilè il valore più basso dal primo trimestre 2012.Neidiminuiscono le permanenze nell’occupazione, soprattutto per i. Dalla disoccupazione aumentano principalmente le transizioni versoche più spesso coinvolgonoNellamalgrado il calo del numero di occupati, il. Prosegue, infine, lae del tasso di occupazionesoprattutto in termini tendenziali.Dal lato della domanda di lavoro dipendente regolare, riferita all’intera economia, nel terzo trimestre 2018 nei dati destagionalizzati delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuaa ritmi molto meno intensi rispetto al trimestre precedente (+72 mila). L’incremento è dovuto esclusivamente alle, che proseguono la lieve crescita iniziata nel primo trimestre 2018 (+35 mila) e proseguita nel secondo (+51 mila) grazie anche all’aumento delle trasformazioni.dopo nove trimestri di crescita ininterrotta. Il numero dirisulta pari a, appena sotto il massimo della serie storica (1 milione 980 mila) mentre la somma delseppure in lieve diminuzione rispetto al secondo trimestre 2018 (+611 mila) continua ad essere sopra la media del biennio precedente. L’incidenza delle attivazioni a tempo determinato sul totale è l’80,1%, in lieve aumento rispetto al trimestre precedente (79,7%) ma inferiore rispetto al massimo della serie raggiunto nel quarto trimestre 2017 (81%).continua la forte crescita delle, sebbene in rallentamento rispetto ai due trimestri precedenti (+469 mila e +436 mila). Tale rallentamento è confermato dai dati Inps (+259 mila nel terzo trimestre 2018 rispetto a +366 mila del secondo trimestre) che comprendono anche il lavoro in somministrazione e a chiamata. Lepresentano una crescita nei dati delle COin accelerazione rispetto ai due trimestri precedente (+67 mila e +17 mila). Una crescita analoga si osserva nei dati Inps (+146 mila nel terzo 2018) in accelerazione rispetto al trimestre precedente (+62 mila). La crescita congiunturale e tendenziale delle posizioni lavorative è concentrata nei servizi di mercato e, con minore intensità, nell’industria in senso stretto mentre si registra un calo nell’agricoltura.Il lavoro a chiamata (intermittente) e quello in somministrazione sono tipologie contrattuali caratterizzate da una componente di stagionalità e da un’intensità lavorativa minore rispetto al lavoro standard. Secondo i dati Inps, ihanno svoltomentre iNel terzo trimestre 2018 proseguema rallenta ulteriormente il tasso di crescita (+7,2% nel terzo trimestre 2018 rispetto al +15,5% del secondo). Dopo l’impetuosa crescita iniziata dal secondo trimestre 2017 (+76,1%), soprattutto a seguito dell’abrogazione del lavoro accessorio, negli ultimi due trimestri questa tipologia contrattuale torna a un andamento più regolare. Analogamente prosegueche dopo il massimo raggiunto nel quarto trimestre 2017 (+27,2%) subisce un significativo rallentamento della crescita negli ultimi tre trimestri (+23,5%, +13,9% e 6,9% rispettivamente nel primo, secondo e terzo trimestre del 2018). Per quanto riguarda ledestinate a regolare lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale,, introdotte a giugno del 2017, la consistenza dei lavoratori impiegati conha raggiunto nel terzo trimestre 2018, dopo oltre un anno di operatività,Per quanto attiene ai l, nel terzo trimestre 2018 si sono attestati attorno aNel terzo trimestre del 2018 glidenunciati all’Inail sono statie hanno registrato, rispetto all’analogo trimestre del 2017,che ha interessato entrambe le modalità di accadimento, in itinere (+16 casi) e in occasione di lavoro (+48). Nel terzo trimestre la crescita, seppur rilevabile in ognuno dei tre mesi, èAd incidere è stata la maggior frequenza e consistenza numerica di eventi plurimi (ovvero quelli che causano contemporaneamente la morte di due o più lavoratori): nel solo mese di agosto 2018 per tale casistica si è contato lo stesso numero di vittime dell’intero periodo gennaio-settembre 2017. Tra gli eventi più tragici di agosto ilcon 15 denunce e i due incidenti stradali avvenuti in provincia di Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti, per lo più stranieri.Con riferimento ai soliin occasione di lavoro,macon unsoprattutto nel trasporto e magazzinaggio e nei servizi alle imprese. Diminuzioni, seppur lievi, si registrano nel commercio e nel manifatturiero.Nel terzo trimestre del 2018 lein lievissima riduzione (-0,3%, 35 casi in meno) rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente. Circa l’80% delle malattie professionali denunciate interessano i settori di attività economica dell’industria e servizi, le rimanenti l’agricoltura. Oltre la metà dei casi delle patologie denunciate sono a carico del, malattie che nel terzo trimestre 2018 registrano un numero di protocollazioni analogo al periodo del 2017. A seguire, le(soprattutto sindromi del tunnel carpale) che segnano une lesu base tendenziale,