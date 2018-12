Nuove rotte Ryanair da Milano Bergamo e Bologna

Ryanair

(Teleborsa) -ha annunciato l’apertura di due nuove rotte, una da Milano Bergamo e l’altra da Bologna.il vettore irlandese opererà due voli settimanali con Zara partenza da Bergamo, la sua principale base del sud Europa, dove nell’orario estivo del prossimo anno offrirà 89 collegamenti, tra cui otto nuove rotte Amman, Brno, Faro, Heraklion, Katowice, Londra Southend, Sofia e, per l’appunto, Zara.collegherà Bologna a Podgorica, capitale del Montenegro, con una frequenza di due voli a settimana, anche questa operativa da aprile 2019. La programmazione di Ryanair da Bologna per l’estate 2019 prevede 52 tratte in totale, tra cui le 7 nuove rotte per Amman, Corfù, Crotone, Kaunas, Londra South End, Marsiglia e Podgorica.