Salvini: "Contento della manovra, non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura: "Niente aumento IVA"

(Teleborsa) - Il giorno dopo lo scampato pericolo per laMatteoVicepremier e Ministro dell’Interno, rivendica i risultati del negoziato consottolineando che presentare richieste ambiziose alla Commissione ha aiutato a portare a casa una legge di Bilancio espansiva."Se fossimo partiti già in ritirata non avremmo ottenuto nulla, se parti con richieste ambiziose che gli ultimi governi non hanno mai avanzato porti aha detto a Radio Anch’io il leader dellanegando di aver ceduto sulla riforma delle pensioni più di quanto abbiano fatto i 5 Stelle sul reddito di cittadinanza.- Anche il vicepremier del M5s Luigi Di Maio, all'indomani dell'audizione di Giuseppe Conte al Parlamento, ha chiarito alcuni punti. Partendo dall'Iva: "ha spiegato il leader pentastellato a Radio Capital.Sul balcone a festeggiare per la Manovra del popoloha replicato a chi lo incalzava chiedendogli se si sia pentito della manifestazione di gioia dei ministri 5 Stelle al varo della Manovra.ha sottolineato Di Maio,