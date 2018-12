Amplifon debutterà nel FTSE MIB alla ripresa dopo Natale

Amplifon

(Teleborsa) -. Il titolo entrerà nel paniere dei titoli guida8, data di efficacia della revisione trimestrale.L’indice FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano, misura la, cogliendo circa l’80% della capitalizzazione del mercato nazionale.Alla data di efficacia dell’inclusione nell’indice FTSE MIB, le azioni Amplifon saranno anche incluse negli indici FTSE Italia All-Share, FTSE Italia STAR Index, FTSE Italia PIR STAR, FTSE Italia PIR Benchmark, FTSE Italia PIR Benchmark STAR e FTSE Italia PIR Large & Mid Cap.Il titolo Amplifon in Borsa non festeggia oggi la notizia e mantiene un calo dell'1,93%a a 14,25 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 13,98 e successiva a quota 13,7. Resistenza a 14,52.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)