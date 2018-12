Concessioni, l'Antitrust chiede più gare e meno proroghe

(Teleborsa) - Per favorire la crescita del Paese servonoAd affermarlo è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, il 12 dicembre scorso, ha deliberato di inviare unasullo stato attuale dellein Italia.Nel documento, l’Authority ha sottolineato letornando a segnalare che “le gare devono costituire la regola nell’affidamento delle concessioni” e che andrebbero evitati “rinnovi automatici e proroghe”. Per l’Antitrust l’ “ampiezza e durata” delle gare devono essere “limitate e giustificate dalle esigenze di natura tecnica ed economica e dalle caratteristiche degli investimenti” e andrebbero, inoltre, “eliminati i casi di preferenza per i gestori uscenti o per l’anzianità acquisita”.Nella segnalazione sono, pertanto, formulateo raccomandazioni alle amministrazioni concedenti, finalizzate – si legge nel testo – “a garantire un maggiore confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato e a migliorare la qualità, anche in termini di sicurezza, del servizio reso alla collettività”.comprendono Autostrade, Aeroporti, Distribuzione del gas, Grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico, Concessioni portuali e marittime, Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative , Posteggio per commercio su aree pubbliche, Poste - Servizio postale universale, Radiotelevisione, Frequenze della banda 700 MHz per i servizi di telecomunicazione mobile (5G) e rinnovo dei diritti d’uso.Tra gli interventi auspicati vi sono, per le“il celere svolgimento di procedure di gara, al fine di selezionare al meglio e per tempo i gestori in termini di qualità e sicurezza dei servizi, propensione agli investimenti e minor costo di gestione”. Per quanto riguarda“il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, tenendo debitamente conto, nella definizione del perimetro della concessione, delle caratteristiche specifiche della domanda e dell'offerta di mercato”.