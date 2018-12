Nova Re

(Teleborsa) -, tra il 27 e il 28 dicembre 2018, ha, al prezzo medio ponderato di 4,0652 euro, per uncontrovalore complessivo di 1.406,55 euro.Al 28 dicembre, la società che si occupa di investimento immobiliare ha in portafoglio direttamente 9.018 azioni proprie complessive pari allo 0,0869% del capitale sociale.Brillante rialzo, sul listino milanese, per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,98%.