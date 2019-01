Torna la febbre dell'oro. Prezzi ai massimi da giugno

(Teleborsa) - Prosegue la galoppata dell'oro che registra la quotazione più alta da giugno scorso.Il nuovo anno, si apre così all'insegna degli acquisti per il metallo giallo, mentre sono in apnea i mercati finanziari mondiali, condizionati dal nuovo debole contesto economico della Cina Gli investitori si rifugiano sui beni considerati sicuri, come in questo l'oro, di fronte alle preoccupazioni per ilglobale economica; alle fortiazionario; a uned infine, ma non meno importante, alla prospettiva di un minor numero didi interesse negli Stati Uniti da parte dellaIl contratto, scadenza febbraio, guadagna lo 0,39% a 1.287,2 dollari l'oncia dopo aver raggiunto il top intraday 1.288,7 dollari.