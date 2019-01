Jacuzzi Brands è stata acquistata dal fondo Investindustrial

(Teleborsa) - Il fondorilevato, il rinomato marchio di vasche idromassaggio, leader in Europa e seconda in America del segmento spa. E' stato infatti sottoscritto un, proprietaria di diversi marchi di spa, di prodotti per il bagno e per il benessere tra cui, appunto, Jacuzzi, da fondi di investimento affiliati ad Apollo Global Management, Ares Management Corporation e Clearlake Capital.ha inoltre avanzato un,finalizzata alnella società in qualità di, coinvolgendolo come. Nessuna accenno ai termini dell’accordo. La transazione, che dovrebbe chiudersi entro il primo trimestre del 2019, resta in attesa del via libera da parte dell’autorità di vigilanza., fondata nel 1956 da una famiglia italiana, ha registrato une opera attraverso. Con oltre 100mila metri quadrati di superficie manifatturiera, Jacuzzi ha mantenuto il suo principale stabilimento produttivo in Italia, nella provincia di Pordenone.Investindustrial ha grande dimestichezza nel settore dell’arredo di interni di fascia elevata, avendo investito in società come Flos, B&B Italia e Louis Poulsen. "Siamo entusiasti di poter contribuire alla prossima fase di sviluppo di Jacuzzi Brands. Vediamo un notevole potenziale di crescita e lavoreremo a stretto contatto con il management per espandere l'azienda sui mercati internazionali e tramite l'innovazione del prodotto" ha annunciato, presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial.