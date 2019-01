Abi, in 23 mesi sofferenze nette ridotte di circa il 57%

(Teleborsa) - Per le banche italiane continua lae si registra un contestuale miglioramento della qualità del credito. È quanto rileva l’Abi nel rapporto mensile di dicembre nel quale specifica cheNelle sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse)dai 38,3 miliardi segnalati ad ottobre.Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiuntoa quota, la riduzione, sottolinea l’Abi e’ di oltre 51 miliardi, pari a circa il 57,7%., si legge nel documento,(era 4,89% a fine 2016) allineandosi ai, l’anno in cui è cominciata la crisi del debito sovrano in Italia,Per quanto riguardadai dati di dicembre emerge unapari aStabile al 2%, invece, la variazione annua dei prestiti a residenti in Italia al settore privato che, a dicembre, risultano pari a(1.450 miliardi a fine 2007, +22,4 miliardi circa da allora ad oggi).Il rapporto segnala laA dicembre, per il terzo mese consecutivo,, con ilsui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni salito, rispetto dall'1,91% di novembre e all'1,88% di ottobre.Diminuiscono, invece,, scesi, a dicembre, all'1,39%, dall'1,50% di novembre, segnando un minimo storico. Mai così basso anche: è stato pari al 2,55%, in leggero calo rispetto al 2,57% del mese prima.