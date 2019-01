Unieuro rileva 12 negozi Pistone (Expert) in Sicilia

Unieuro

(Teleborsa) -ha acquisito il 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione titolare di 12 punti vendita in Sicilia attualmente appartenenti a Pistone, uno dei maggiori soci del gruppo d’acquisto Expert operanti in Italia, con sede a Carini (Palermo).Con una superficie di vendita complessiva pari a oltre 25.000 mq, i 12 negozi sviluppano un fatturato di circa 140 milioni di Euro e vantano una redditività positiva e superiore alla media di mercato, anche grazie ad un format moderno e vincente e a location strategiche in alcuni dei più importanti centri commerciali siciliani.Ilè subordinato alle condizioni sospensive standard per questo tipo di operazioni, è, in concomitanza con l’avvio dell’esercizio fiscale 2019/20, e si concretizzerà con l’acquisto da parte di Unieuro di una società dinuova costituzione (newco) in cui Pistone avrà nel frattempo conferito il ramo d’azienda rappresentato dai 12 negozi e comprensivo dei contratti di locazione, delle attrezzature e del personale di vendita, nonché dei debiti verso il personale stesso alla data del closing.Ilper l’acquisto della partecipazione nella newco è pari a 17,4 milioni di Euro e verrà corrisposto in tre tranche: 6 milioni di Euro al closing, 6 milioni a distanza di 12 mesi e 5,4 milioni dopo ulteriori 12 mesi.L’operazione sarà finanziata ricorrendo alla liquidità disponibile e alle linee di credito messe a disposizione dagli istituti finanziari in occasione della totale ridefinizione dell’indebitamento della Società, avvenuta nel dicembre 2017.