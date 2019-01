Il Gruppo FS Italiane per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura

(Teleborsa) -, l'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. La designazione di Matera avvenuta il 17 ottobre 2014.dell'evento tanto atteso, che prenderà formalmente il via domanicon un calendario fittissimo di appuntamenti.Sempre in prima fila per la promozione della cultura, del territorio e del Made in Italy, il: una rete di collegamenti, servizi e offerte, ma anche maggiore accessibilità e assistenza rivolta alle persone durante tutto l’arco della manifestazione."Matera 2019 è, che vede tutta l’Italia impegnata in una manifestazione di respiro internazionale.per il Paese", ha affermato l'Ad del Gruppoi, ricordando la storica attenzione del gruppo alloallaPer questo evento, le, ciascuna per la propria esperienza e affidabilità, mettono a disposizione il loro know how per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.e sarà presente in occasione della giornata inaugurale con uno stand in Piazza San Francesco d’Assisi., il servizio integrato treno+bus di Trenitalia, arriva a Matera con sei corse al giorno: due nuovi FRECCIAlink uniscono dal 21 gennaio la Città dei Sassi e Bari e quattro FRECCIAlink che uniscono Matera a Salerno. Sarannoche ogni giorno collegano Napoli, Salerno, Potenza e Taranto a Ferrandina – Scalo Matera etra Milano e Taranto che fermano nella stessa stazione oltre che nelle vicine stazioni di Potenza e Metaponto a cui si aggiungono quattro InterCity della linea Roma – Taranto.Lapermette a turisti e visitatori di acquistare sul sito web Trenitalia il, un pass che consentirà di seguire oltre 1.500 appuntamenti in programma. La società ha poi deciso, per la durata dell’intero evento diai viaggi in FRECCIAlink da e per Matera e di offrire la possibilità di acquistare il servizio FRECCIAlink da e per Matera, in combinazione al servizio Freccia e all’offerta riservata ai gruppi, al prezzo fisso di 10 euro a persona. Le due offerte sono valide per partenze dal 19 gennaio al 20 dicembre 2019., per migliorare il comfort e il decoro degli spazi: interventi su pensiline, arredi della sala d’attesa e delle aree aperte al pubblico. Potenziato anche l’impianto di illuminazione, reso più moderno e sostenibile grazie all'utilizzo di tecnologia a led. Inoltre, la stazionedi RFI, includendo una serie di servizi dedicati alle persone con disabilità. Inoltre, RFI sta realizzando un: i lavori dell’area parcheggio si concluderanno a giugno 2019, per unPer questo evento anche, l'app lanciata a giugno dal Gruppo FS Italiane, permetterà didi trasporto: dal treno all’autobus e alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing.L', parte del gruppo, sta completando gli interventi di, in particolare lungo la tratta Bari – Altamura. E' stata anche siglata unadella Regione Basilicata volta a permettere la più ampiadelle ricche testimonianze culturali, religiose, paesaggistiche, archeologiche, storiche e legate alle produzioni agroalimentari di qualità. In particolare, lungo le vie di accesso ai siti di interesse turistico, l’APT di concerto con Anas ha elaborato un progetto generale di razionalizzazione e posizionamento di idonea cartellonistica informativa, che permetterà l’immediato riconoscimento e localizzazione dei siti culturali e paesaggistici della Basilicata.