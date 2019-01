Bankitalia vede recessione. Conte presenta Decretone ai sindacati ma la protesta rimane

(Teleborsa) - L'ultima parte del 2018 potrebbe segnare per l'Italia una recessione tecnica a causa di un ultimo trimestre atteso negativo dopo che già il terzo si era chiuso con un -0,2%. Una certezza che arriverà soltanto a fine mese, dall', quando pubblicherà la propria stima sul quarto trimestre dell'anno.: Via Nazionale stima una timida espansione del PIL allo 0,6% dal +1% previsto in precedenza.Magrazie alla manovra e alle riforme che "assicureranno al Paese una crescita sostenuta".Nel frattempo, il premier Giuseppee presenta il Decretone ai sindacati, maAll'indomani del decreto per la partenza del reddito di cittadinanza e di quota 100, il Presidente del Consiglio convoca a Palazzo Chigi i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per presentare loro il testo del cosiddetto "Decretone", prima che questi venga sottoposto all'esame parlamentare. Lo stesso, durante il discorso di fine anno, aveva sollecitato la necessità di aprire un confronto ampio con le parti sociali sui provvedimenti di sua attuazione.Tuttavia, la mossa del Capo del Governo non è riuscita a sminare le intenzioni dellecontro la manovra e, a sostegno della piattaforma sindacale. "e in ogni caso", ha detto il segretario generale della Cisl,. "Abbiamo ribadito le ragioni della nostra valutazione sulla manovra e il fatto che all'impegno di tenerne conto e di aprire discussioni non è seguito alcun elemento". Così la leader Cgil,rispetto alla legge di bilancio.". "Abbiamo apprezzato la convocazione, ma apprezzeremmo di più se si aprissero i tavoli su tutte le questioni che abbiamo posto - rilancia, segretario della Uil -. Aspettiamo di sapere se il presidente del Consiglio convocherà le riunioni tecniche".