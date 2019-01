Circle si aggiudica contratto con UE per studio digitalizzazione trasporto merci

Circle

(Teleborsa) -società quotata sul mercato AIM Italia e la società partner, entrambe specializzate nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione logistica, si sono aggiudicate unper studiare le opportunità di evoluzione delle(TAF TSI), uno specifico standard tecnico per l’Il progetto in questione permetterà di s, considerando anche le future implicazioni politiche, come la nuova proposta di regolamentazione sui documenti di trasporto elettronici.In stretta relazione con la comunità degli stakeholder, Circle e HaCon forniranno anche raccomandazioni per le possibili estensioni dello standard TAF TSI.“Questo progetto costituisce un altro importante tassello al supporto di Circle delle politiche di sviluppo digitale della Commissione Europea in quanto ci permette di sfruttare e rafforzare l’ampio know-how della Società nel settore della logistica digitale”, ha dichiarato, Consigliere e Responsabile della Divisione Connecting EU di Circle.