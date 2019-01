Ansaldo STS lascia Piazza Affari a fine gennaio. Hitachi supera il 99% del capitale

Ansaldo STS

(Teleborsa) - Il titolosi avvia verso la revoca delle contrattazioni in Borsa dopo che. Borsa Italiana ha disposto che le azioni di Ansaldo-STS siano sospese nelle sedute del 28 e 29 gennaio e L'OPA obbligatoria lanciata da Hitachi Rail Italy Investments su Ansaldo STS, riguardava poco meno di 17,6 milioni di azioni , rappresentanti l'8,792% del capitale sociale, ad un prezzo di 12,70 euro.Secondo i dati comunicati da banca IMI, al termine del periodo di presentazione delle richieste di vendita, sono state portate in adesione 9.375.509 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 4,688% del capitale sociale dell’Emittente e al 53,316% delle azioni ordinarie oggetto della procedura, per un controvalore complessivo di 119 milioni di euro circa., Hitachi ha acquistato, tramite Intermonte SIM,Ansaldo STS,del capitale sociale ad un prezzo non superiore al Corrispettivo, ossia ad Euro 12,70 per azione.Tenuto conto delle 9.375.509 azioni ordinarie dell’emittente portate in adesione alla procedura, delle 182.415.319 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 91,208% del capitale sociale già detenute da Hitachi e delle ulteriori 6.521.528 azioni acquistate al di fuori della procedura, Hitachi verrà a detenere complessive 198.312.356 azioni ordinarie di Ansaldo STS, pari al 99,156% del capitale sociale dell’Emittente.In base al prospetto, avendouna partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, la società