Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 20:58
25.218 -1,82%
Dow Jones 20:58
48.483 -0,45%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

Casta Diva Group, Previtali supera il 5% del capitale

Finanza
Casta Diva Group, Previtali supera il 5% del capitale
(Teleborsa) - Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth Milan attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, ha comunicato un cambiamento sostanziale nelle partecipazioni rilevanti. La società ha reso noto di aver ricevuto l’11 dicembre 2025 dal socio Alberto Previtali una comunicazione relativa al superamento della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale.

In particolare, a seguito dell’operazione effettuata nella stessa data, Alberto Previtali è arrivato a detenere complessivamente 1.014.892 azioni ordinarie di Casta Diva Group, pari al 5,06% del capitale sociale. La partecipazione corrisponde invece al 2,88% dei diritti di voto della società, tenuto conto della struttura del capitale e della presenza di azioni a voto plurimo

(Foto: © rawpixel)
Condividi
```