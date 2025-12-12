Casta Diva Group, Previtali supera il 5% del capitale

(Teleborsa) - Casta Diva Group
, società quotata su Euronext Growth Milan attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, ha comunicato un cambiamento sostanziale nelle partecipazioni rilevanti
. La società ha reso noto di aver ricevuto l’11 dicembre 2025 dal socio Alberto Previtali
una comunicazione relativa al superamento della soglia di rilevanza
del 5% del capitale sociale
.
In particolare, a seguito dell’operazione effettuata nella stessa data, Alberto Previtali è arrivato a detenere complessivamente 1.014.892 azioni ordinarie
di Casta Diva Group, pari al 5,06% del capitale sociale. La partecipazione corrisponde invece al 2,88% dei diritti di voto della società
, tenuto conto della struttura del capitale e della presenza di azioni a voto plurimo(Foto: © rawpixel)