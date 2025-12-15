Milano 12:15
Fine Foods, azioni proprie al 6% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dall'8 al 12 dicembre 2025, complessivamente 24.000 azioni proprie (pari allo 0,0939% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 9,5972 euro per un controvalore pari a 230.333,05 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 12 dicembre il Produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.534.011 azioni proprie, pari al 6,0016% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, Fine Foods & Pharmaceuticals si posiziona a 9,84 euro.
