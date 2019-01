Commissione Bilancio Camera, Capogruppo Faro (M5S) a TLB su "Reddito" e "Quota 100"

(Teleborsa) -, in un'intervista a Teleborsa, nell'attesa dell'approdo della Manovra in Parlamento,"Migliorano in modo sostanziale., liberando spazi soprattutto per quella giovanile. Con circa 1 milione di pensionati in più nel triennio siamo convinti di poter arginare il fenomeno odioso della fuga dei cervelli, dato che le imprese dovranno sostituire almeno in parte i posti di lavoro che si sono liberati"."È molto semplice: il Reddito di Cittadinanza viene erogato sul conto corrente. I calcoli delle opposizioni e di quanti ci criticano spesso non tengono conto della varietà delle opzioni possibili e danno per scontato che a tutti i 5 milioni di poveri assoluti noi daremo 780 euro al mese. È una lettura superficiale della nostra misura"."I dissidi nel Governo e tra la maggioranza sono il tema preferito dai media, ma di vero c’è ben poco.. Poi in Parlamento vedremo come si svilupperà il dialogo, e, purché non si vada a modificare l’impianto del Reddito di Cittadinanza".e, perché più passano i mesi più l’incentivo si riduce. Se un’impresa assume un beneficiario dopo soli due mesi che questo percepisce il Reddito di Cittadinanza, avrà diritto alle 16 mensilità mancanti (18-2)., non certo briciole".. Ricordo anche che abbiamo stanziato in Legge di Bilancio i fondi per assumere 900 persone in più negli Ispettorati del Lavoro"."È chiaro che non possiamo diventare uno Stato di Polizia.. Peraltro stiamo combattendo fortemente il gioco d'azzardo per altre vie, vietandone pubblicità e sponsorizzazioni"., visto che la Manovra contiene stimoli espansivi non indifferenti, fra i quali lo stesso Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e i maggiori investimenti sul territorio.. Se il rallentamento della Cina continuerà o ci sarà una Brexit disordinata le stime potrebbero cambiare sensibilmente. Ma questo è un motivo in più per finanziare manovre espansive"".