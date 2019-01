Scuola: un dirigente scolastico su 10 rischia il posto

(Teleborsa) -, nel caso in cui non passasse una modifica al decreto semplificazione,. È quanto, che indica come causa della ghigliottina “L’illegittimità del corso concorso che ha immesso in ruolo 500 presidi e che sarà giudicato dalla Consulta il prossimo 2 aprile”.Secondo Anief, infatti, sarebbe necessario sanare la posizione dei “Ricorrenti contro le procedure concorsuali per diventare capo d’istituto”, senza “Ledere l’uguaglianza di trattamento”. Lo ha sottolineato il Presidente di Anief, che ha poi aggiunto “Se si vuole evitare il rischio della bocciatura dalla Consulta, l’unica soluzione da attuare rimane l'approvazione degli emendamenti presentati dell'opposizione”.